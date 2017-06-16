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Дорогу в Свято-Успенский монастырь передали церкви

Дорогу в Свято-Успенский монастырь передали церкви

Имущество Бахчисарайского Свято-Успенского монастыря передали церкви.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», соответствующе распоряжение Совета министров Крыма опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

«Передать в безвозмездное пользование Бахчисарайскому Свято-Успенскому монастырю Симферопольской и Крымской Епархии объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник», расположенные по адресу: г. Бахчисарай, ул. Басенко, 57: дорога внутренняя протяженностью 331 м, ширина – 3 м, асфальто-бетонное покрытие на щебеночном основании; забор протяженностью 272,55 м (110,5 пролета)», – говорится в документе. Повлияет ли передача дороги и забора церкви на возможность посещения монастыря туристами и что последуют дальше, выяснить не удалось.

В «Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике» РИА «Новый День» заявили, что «объект им никогда не принадлежал». В пресс-службе Симферопольской и Крымской Епархии комментировать распоряжение крымских властей отказались, в приемной митрополита Лазаря обещали ответить на вопрос позже.

Бахчисарай, Оксана Мурзина

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