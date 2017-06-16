В Госдуме пригрозили правительству Севастополя

В Госдуме разглядели в деятельности правительства Севастополя «позорную тенденцию».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу местных чиновников раскритиковал депутат Руслан Бальбек, заявив о том, что в городе сложилась недопустимая обстановка. «Чиновники городского правительства фактически игнорируют лидеров традиционных конфессий, ни разу не собирали комиссию по восстановлению прав реабилитированных, межконфессиональный совет вовсе не существует, межнациональный совет – сухие протокольные строчки на бумаге. Вдумайтесь – ни один из лидеров религиозных и национальных общин не был приглашен на торжественные мероприятия в честь Дня России!» – возмутился Бальбек на своей странице в Facebook.

Он выразил непонимание пренебрежительным отношением правительства к духовным лицам и лидерам общин, назвав их «опорой власти во взаимоотношениях с обществом».

«Но эту опору севастопольские чиновники почему-то от себя оттолкнули – может, решили, что достаточно их плеч? Думаю, в ближайшее время я с этой позорной тенденцией разберусь – прибуду в Севастополь в составе выездной комиссии как председатель подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики в Республике Крым и городе Севастополе и постараюсь заново спаять разорванные звенья межнациональной цепочки», – пообещал депутат.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.06.17

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