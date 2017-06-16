Жителям Крыма грозят массовой депортацией

Украинские экстремисты продолжают грезить возвращением Крыма в состав Украины, угрожая населению полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава запрещенного в России меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров пообещал депортировать из Крыма всех неугодных. «Это будет очищение полуострова. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Речь идет не о том, что мы, как Сталин, сотнями тысяч людей будем выкидывать. Но сразу должны будут уехать все те, кто заехали в Крым, независимо от мотивации, после 20 февраля 2014 года. Это минимум 200 тысяч людей, включая военных, прокуратуру, ФСБ, полицию российскую. 200 тысяч людей должны выехать с последним российским солдатом», – заявил Чубаров.

Кроме сотрудников спецслужб и военных, экстремисты хотели бы в принудительном порядке также очистить полуостров от тех, кто «изменил Украине». Следуя этой логике, и учитывая результаты референдума 2014 года – только в Крыму более 96% проголосовавших за воссоединение с Россией, при явке в 83%, – Чубаров мечтает почти о полном выселении ныне живущих на полуострове.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.06.17

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