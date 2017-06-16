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В Крыму в открытом море ловили серфингиста

В Крыму в открытом море ловили серфингиста

В Крыму за сутки на море спасли трех человек.

Как сообщили РИА в ГУ МЧС РФ по РК, в Евпатории в районе пляжа «Днепр» (пгт Заозерный) серфингисту ветром порвало парус, и мужчину вместе с доской начало сносить в открытое море. Жителя Сакского рай она «поймали» в 800 метрах от берега. Мужчину благополучно доставили на сушу.

На Массандровском пляже в Ялте мужчину на матрасе начало сносить в сторону грузового порта. Спасатели нагнали матрас на быстроходной лодке в 150 метрах от берега.

В Алуште в районе центрального городского пляжа 25-летняя пловчиха выбилась из сил в 300 метрах от береговой линии. Спасатели выловили даму и на катамаране вернули на пляж.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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© 2017, РИА «Новый День»

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