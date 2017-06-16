Тонна керосина и 260 тысяч зрителей: летние вечера в Евпатории обещают быть жаркими

В начале июля в Евпатории стартует юбилейный фестиваль «Летние вечера на Караимской» . Мероприятия будут проходить по пятницам всё лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 10 лет фестиваль, придуманный для популяризации старой части одного из древнейших городов мира, стало яркой туристической «приманкой». По словам организаторов, за это время «Вечера на Караимской» посетили более 260 тысяч человек.

Каждую пятницу на маленькой средневековой улочке, протяженностью менее километра, оживает история: появляются жители в старинных костюмах, трубадуры и фокусники, открываются лавочки и мастерские ремесленников, проходит процессия великанов, играют с огнём фаерщики, выставляют свои работы фотографы и художники. А на главной сцене проходят концерты с участием лучших крымских коллективов и солистов.

Как рассказал РИА «Новый День» один из организаторов фестиваля, директор городского Центра досуга Виктор Арихин, в этом году в рамках «Вечеров» решено показать все самое лучшее за 10 лет.

«Самый большой отклик вызвали Дни национальных культур народов, проживающих в Крыму. Поэтому каждую пятницу с 18:00 на большой сцене будут проходить концерты, посвященные какой-то одной национальности: караимы, греки, русские, армяне, евреи и так далее. Наша городская библиотека в своем киоске будет предлагать литературу, посвященную теме вечера, а завершит его песочная анимация об истории, культуре и жизни народа», – рассказал организатор.

По словам Арихина, «творить песочную историю» будут художники из Севастополя, но не исключено, что на одном из вечеров может появиться и победительница «Минуты славы» Ксения Симонова.

Обязательными будут и выступления Образцового Театра Живых статуй и театра на ходулях «Шоу великанов» Евпаторийского центра культуры и досуга, известных не только в России, но и за рубежом.

Яркий, в прямом смысле слова, Народный театр огня «Вольфрам» также порадует гостей праздника в рамках фестиваля. Кстати, за 10 лет «вечерних» выступлений сожгли тонну керосина. Но в этом году выступать они будут не каждую пятницу. По словам Виктора Арихина, по соображениям безопасности, так как улочка узкая и на ней просто тесно из-за большого количества зрителей. Но оценить талант и уникальные трюки фаерщиков в полной мере можно будет 15 июля, когда Евпатория отпразднует День курортника.

«Зато каждую пятницу будет открыта арт-беседка, в которой симфонический оркестр сыграет классические произведения, на «литературной табуретке» евпаторийские и крымские поэты прочтут свои лучшие стихи. Отдельную площадку отдадут хоровым коллективам полуострова», – добавил Виктор Арихин.

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 16.06.17

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