Видим тебя: на севастопольских дорогах появились системы слежения

В Севастополе внедрили систему автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры будут следить за соблюдением стоп-линий, правил полос, скоростного режима и исполнением команд светофоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока камеры установлены только на улицах Хрусталева и Героев Севастополя.

Всего в городе планируется оборудовать не менее 118 рубежей контроля, 50 их которых будут фиксировать нарушения скоростного режима, 30 – несоблюдение правил выезда на встречную полосу, 6 – нарушения при проезде железнодорожных переездов, 9 – проезд по полосе общественного транспорта, 23 камеры будут следить за проездом перекрестков.

По официальным данным МВД России, на сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.06.17

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