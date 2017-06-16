Завершена сборка железнодорожного арочного пролета Крымского моста

Строители Крымского моста

завершили укрупнительную сборку железнодорожного арочного пролета: свод арки замкнули на высоте 45 метров от основания конструкции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе моста, конструкцию, состоящую из более 400 крупных элементов собрали менее чем за год. Общий вес арочного пролета превышает 5,8 тысяч тонн. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры.

Одновременно на керченской площадке продолжается укрупнительная сборка арочного пролета под автодорожную часть. Он собран уже почти на 80%.

Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

Специалисты называют сборку железнодорожного арочного пролета одновременно и масштабной, и ювелирной работой. Необходимо было с особой точностью собрать блоки между собой, выполнить почти 4 километра стыковых швов первой категории, закрутить свыше 600 тысяч штук, или 380 тонн, высокопрочных болтов.

Далее предстоит выполнить работы по монтажу водоотвода, гидроизоляции, смотровых ходов для обслуживания арки, установить архитектурное освещение, а также окрасить конструкцию в сигнальный белый цвет. Визуально арка будет ярче других конструкций моста. На пролетах к моменту монтажа будет установлена судовая сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации. Все это необходимо для безопасности морских и воздушных судов.

Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тысячу тонн – он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость пролетного строения к деформациям­ при движении тяжелых грузовых вагонов.

После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 16.06.17

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