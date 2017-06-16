Пятница, 16 июня 2017, 17:26 мск

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Крымский врач продавал свободу от ВИЧ за большие деньги

Крымский врач продавал свободу от ВИЧ за большие деньги

Заведующую отделением платных медицинских услуг одного из медучреждений полуострова уличили в коррупции и мошенничестве.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, женщина выдала сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции иностранным гражданам для получения вида на жительство и трудоустройства на территории России. При этом соответствующие биопробы у кандидатов в россияне не брались и диагностика не проводилась. За свои услуги медработник получила более 180 тысяч рублей.

По данному факту крымский Следком возбудил уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), которое уже передали в суд. Максимальное наказание – лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

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