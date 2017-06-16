Заполняйте сами: в Крыму вместо энергодокументов выдают чистые листки

Только треть организаций Крыма заказали обязательный энергоаудит, объекты социальной сферы и сельские поселения не имеют для этого ни денег, ни знаний

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы навести порядок в энергосбережении и повысить энергоэффективность, год назад в Крыму было создано специальное ГУП. Как выяснилось, результаты, достигнутые в этой сфере, нельзя назвать значительными. Директор «Центра энергосбережения» Сергей Тодоров докладывал об этом на заседании комитета Госсовета по промышленности, транспорту и ТЭК

В соответствии с законом, за год нужно было провести энергоаудит предприятий. Около трети всех организаций заказали эту процедуру и получили результат. «Но качество выполнения этих документов ужасное!» – констатирует Тодоров и приводит в пример министерство труда и соцполитики Крыма. Придя туда, он увидел документы об оплате энергоаудита и чистый листок на месте выводов и рекомендаций: «Люди не знали, как этот документ принять, и что в нем должно было содержаться!»

Кроме того выяснилось, что никто из глав сельских поселений не в силах провести эту операцию, оценить ее качество. «Они обязаны были это сделать, но денег на это не получали, там нет специалистов, способных организовать аудит. Хорошо было бы провести эту процедуру централизовано, для чего нужно организовать и централизованное финансирование», – обратился Тодоров к главе комитета Петру Запорожцу.

Депутаты вспомнили, что в 2016 году вновь построенные объекты принимали в эксплуатацию без паспортов энергоэффективности, хотя было известно, что с начала 2017 года в действие вступает закон, делающий эти документы обязательными.

Разговор об энергоэффективности перешел к воровству – явному и неявному. Министр энергетики Светлана Бородулина пообещала в скором времени озвучить отчет о выявленных самовольных подключениях к электросетям. Кроме того, выяснилось, что от подстанций, принадлежащих «Крымтроллейбусу», питаются магазины, заправки, другие коммерческие объекты. «А по какой цене им отпускается электроэнергия, все почему-то молчат», – возмутился Запорожец.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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