Крым отказался от туристической полиции

Появления в Крыму спецподразделений туристической полиции не стоит ожидать еще как минимум три года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике не будут внедрять подобные отряды в связи с мизерным количеством иностранных туристов.

Напомним, туристической полицией называют спецподразделение МВД России, сотрудники которого не только охраняют общественный порядок, но и должны оказывать всяческую помощь туристам: начиная от оперативного расследования краж до предоставления консультаций по местным достопримечательностям. В связи с этим, для службы в подразделении туристической полиции подбирают полицейских, владеющих иностранными языками на разговорном уровне.

На данный момент такое подразделение действует в Москве. Кроме того, в МВД существуют планы по внедрению таких отрядов в Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

«Туристическая полиция – новое веяние для России. Нужно понять, чем она отличается от обычной полиции. Если речь идет о работе с иностранцами, то отряды туристической полиции создают в тех регионах, куда едет много иностранцев. С учетом крымской ситуации, нахождения его под санкциями, мы видим осторожность со стороны зарубежных граждан, которые едут в Крым, их число увеличивается, но определенной численности они не достигли», – цитирует агентство «Политика Сегодня» члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова.

По его словам, для создания туристической полиции в Крыму в дальнейшем будет использоваться опыт других регионов.

Два года назад анонсировал появление подобных подразделений в республике глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Депутат заявил о готовности музеев провести экскурсии для сотрудников полиции, чтобы они могли ориентироваться в местных достопримечательностях, а также предположил, что правоохранителям стоит подтянуть владение иностранными языками.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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