Кто тут заяц? В Крыму предложили посчитать всех пассажиров общественного транспорта

В одном из троллейбусов Симферополя установлена видеокамера, которая считает пассажиров, не отвлекая на это ни водителя, ни кондуктора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», камера, точнее, целый медиакомплекс, работающий в троллейбусе маршрута №10 уже полтора месяца, не требует участия водителя. По требованию заказчика он может быть сопряжен с социальной картой, со средствами оповещения и при необходимости может «донести сигнал до населения». Для пассажиров система делает доступным wi-fi, эксплуатирующей организации позволяет отслеживать движение в реальном времени.

Однако, жалуются разработчики, ни Минтранс Крыма, ни МЧС не проявляют внимания к системе изучения пассажиропотока.

Первый замминистра транспорта Крыма Сергей Семенов для начала задал вопрос о стоимости счетного оборудования. Представитель разработчика от прямого ответа уклонился, ограничившись репликой о доступности цены.

Семенов сообщил, что четверть населения Крыма пользуется льготами. Поэтому непонятно, зачем считать пассажиров, если нельзя определить количество тех, кто в данный момент едет в троллейбусе бесплатно, то есть видеокомплекс бесполезен для установления тарифа. Он подчеркнул: «Размер бюджетных средств на эти цели составляет ноль рублей. У нас на ремонт дорог, на все муниципалитеты, выделяется 700 млн руб, и попросить даже десятую часть от этой суммы на карты мы просто морально не можем!».

Напомним, о необходимости посчитать пассажиров начинают каждый раз, когда заходит вопрос о работе общественного транспорта по вечерам и о транспортном обслуживании в отдаленных районах, но сегодня об этом никто не вспомнил.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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