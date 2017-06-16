ФАС добивается повышения цен в аэропорту Симферополя

В Федеральной антимонопольной службе посчитали существующие тарифы и сборы в аэропорту «Симферополь» слишком низкими. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в службе подготовили приказ, предлагающий их увеличение.

Проект на данный момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Если приказ будет подписан, тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях может вырасти на 95,2% – до 205 рублей с человека. Также будут увеличены сбор за обеспечение авиационной безопасности и предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях – на 42,9% (до 400 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета) и 35,6% (до 160 рублей за человека) соответственно.

Также в Федеральной антимонопольной службе считают, что необходимо в 1,7 раза поднять тариф за обслуживание пассажиров на международных линиях – до 420 рублей с человека. А вот сбор за предоставление аэровокзального комплекса для таких линий должен быть уменьшен, считают в ФАС: на 9,9% – до 320 рублей с человека.

Напомним, министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предположил, что на снижении турпотока в республику может влиять дороговизна авиаперелетов. Если предложения ФАС будут приняты, то платить пассажирам придется еще больше.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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