Власти Севастополя обвинили в провокации и формировании пятой колонны

В Севастополе продолжилось публичное обсуждение нового проекта генплана, полностью дискредитировавшего действующую власть и спровоцировавшего тысячные митинги протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на круглый стол были приглашены представители власти, общественные деятели, архитекторы, пресса, севастопольские активисты движения по защите имущественных прав.

По словам организаторов, изначально провести круглый стол планировалось на территории севастопольского правительства. Однако, чиновники так и не нашли площадки для проведения мероприятия. Более того, представители власти вообще проигнорировали обсуждение. Личные приглашения получили и ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников, и председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева, ждали и директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, и председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам ЗакСо. Вячеслава Горелова. Ни один из них не пришел и заранее о своем отсутствии проинформировать не удосужился.

Напомним, скандальный генплан разрабатывала московская фирма, не обратившая внимание на специфику Севастополя – его геодезические и топографические особенности. Разработчики спроектировали город по принципу Москвы, предусмотрев зачистку уже существующей застройки под новые многоэтажки, расширение территорий, но не озадачившись сохранением экопространства.

По словам архитектора Григория Григорянца, Севастополь, по сути, полуостров – с трех сторон окружен морем – и развиваться ему территориально некуда. Идея московских архитекторов сделать из Севастополя аналог Силиконовой долины представляется местным специалистам изначально бредовой. IT-сектор может быть представлен в Севастополе от силы тысячью человек. Основной упор все-таки нужно делать на трудоспособное и активное население. Вторая оплошность, которую допустили москвичи, – это попытка сделать из Севастополя еще одну Ялту, Сочи или Адлер. Столичные специалисты забыли, что Севастополь – это, прежде всего, база ВМФ, а уже потом все остальное. И что немаловажно, город уже сложился исторически, и его невозможно проектировать с чистого листа, как ту же Калугу. Тут нужно деликатно вписаться как в географический, так и в духовно-патриотический контекст.

Григорянц вспомнил послевоенный генплан развития Севастополя, который также был поручен москвичам и провалился с треском. Где в основе лежала сталинская монументальность. Затем в столице решили подключить местных архитекторов, исходивших своими ногами город вдоль и поперек. В результате севастопольцы сегодня могут гордиться историческим белокаменным и камерным по духу центром города. А то архитектурное наследие, что севастопольцы получили после смерти Сталина, превратилось в нынешние безликие Остряки и Камыши.

По словам архитекторов советского поколения, тогда авторы генплана Севастополя стояли перед жителями вживую и отвечали за свою работу. Нынешних же пришлых проектантов в глаза никто не видел.

Общественники считают: если абсолютным большинством генплан был признан несостоятельным, провальным, угнетающим интересы горожан, то власть должна принять волевое решение по отмене итогов тендера. Вернуть бюджетные деньги, признать свою ошибку и этим хоть как-то реабилитироваться в глазах горожан.

Однако позиция власть имущих, игнорирующих общественные обсуждения, говорит, что диалог с народом они выстраивать не собираются.

Между тем, в социальных сетях люди спрашивают друг друга: готовы ли они встать под бульдозер, когда он приедет к первому дому на изъятом земельном участке? В курсе ли представители городского правительства настроений горожан, не известно.

А эксперты считают: навязывание горожанам интересов варягов провоцирует куда более глубокий конфликт, нежели обычное противостояние чиновников и горожан.

По мнению Колесниченко, кандидата юридических наук, доцента Севастопольского филиала МГУ Вадима Колесниченко, севастопольская власть в лице и чиновников, и их лобби в Законодательном собрании толкает горожан чуть ли не в оппозицию федеральному центру. И провокационные действия городского правительства волей-неволей заставляет общество смотреть в сторону либералов. И что, в итоге, дискредитирует уже не только чиновников на местах, но и самого президента.

Общественный деятель Ленур Усманов считает, что местные чиновники не могут не понимать: демонстративно нарушая федеральные законы, отбирая у людей их имущество, они толкают людей к массовым протестам, а значит, их действия нужно расценивать не иначе как спланированную акцию: кто-то хочет сделать из патриотов-севастопольцев видимость «пятой колонны».

Севастопольская общественность заявляет, что смена губернаторов не решила основной задачи, управленческая команда с материка не оправдала ожиданий ни горожан, ни Кремля, и кризис власти в городе продолжает нарастать.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 16.06.17

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