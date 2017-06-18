На юго-востоке Крыма пронесся смерч

По юго-востоку Крыма пронесся очередной смерч.

Как передает корреспондент NDNews.ru, впечатляющее зрелище наблюдали недалеко от мыса Меганом в окрестностях Судака.

Отметим, причины образования смерчей недостаточно изучены до сих пор. Наиболее часто торнадо фиксируют в Северной Америке, особенно в центральных штатах США. Европа по частоте возникновения смерчей занимает второе место. В целом, смерчи наблюдаются в умеренном поясе обоих полушарий, приблизительно с 60-й по 45-ю параллель.

На востоке и юге Крыма они тоже случаются. Например, в 2011 году отдыхавшие недалеко от Феодосии наблюдали водяные смерчи. «Два столба из воды поднимались от моря к небу», – рассказывали очевидцы. Летом 2013 торнадо пронесся по центральным районам полуострова. В августе 2014-го в акватории Фороса (ЮБК) наблюдали несколько смерчей высотой до 1,5 км в высоту. В 2016 году двойной торнадо зафиксировали в Севастополе. А в мае 2017 года смерч видели в Коктебеле.

По словам специалистов, крымские смерчи особой опасности в себе не таят: они, как правило, формируются над морем и, выходя на сушу, теряют силу.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 18.06.17

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