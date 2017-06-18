Погода портится: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. Наиболее вероятны сильные ливни и грозы на ЮБК.

В Симферополе в ближайшие 3 дня тоже ожидаются дожди, но не обильные и кратковременные, не исключены грозы. В Севастополе небольшие дожди прогнозируются в понедельник и вторник. Температура будет медленно расти и к среде в отдельных районах Крыма достигнет +30 градусов.

Морская вода прогрелась у берегов Феодосия до +14º, Алушты – +15°, в районе Карадага до +18°, Ялты – +19°, в Cевастополе – в отдельных бухтах до +21°, в Евпатории – до +19°, Черноморском – до +20°. В Керченском проливе и в Азовском море температура воды +22°.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.06.17

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