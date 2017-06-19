Чехи обещают спасти Крым от засухи

Чешские политики изъявили желание помочь Крыму в решении проблем с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия «Свобода и прямая демократия», члены которой выступают за нормализацию отношений с Россией и снятие санкций с Крыма, намерены создать российско-чешскую группу для проработки вопроса очистки воды на полуострове.

Чешские политики утверждают, что у специалистов, которых они планируют привлечь для работы, есть большой опыт в решении аналогичных проблем – к примеру, в пустынных зонах на Ближнем Востоке. Также они готовы использовать нанотехнологии.

Идея нашла поддержку не только у главы Крыма Сергея Аксенова, но и в федеральном центре, в лице министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.

«Ряд экспертов с обеих сторон уже поддержали нашу инициативу. Кроме того, осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы сможем обсудить все необходимые нюансы и определить конкретные сроки. Мы планируем запуск проекта в 2018 году. Ожидается, что на встрече будет присутствовать и представитель министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым», – цитируют «Известия» депутат парламента от партии «Свобода и прямая демократия», зампредседателя комитета по окружающей среде Ярослав Голик.

Эксперты намерены обсудить решение вопросов очистки загрязненной воды, ее повторного использования в технической сфере, и создания специальных каналов, которые будут препятствовать стеканию воды с гор в море.

«Если совместные проекты помогут модернизации такой чувствительной для нашего полуострова отрасли, как водоснабжение, от такого сотрудничества выиграют все стороны», – считает глава Крыма Сергей Аксенов.

По информации вице-премьера правительства Крыма, постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова, крымская делегация посетит Прагу после осенних парламентских выборов в Чехии.

Напомним, в 2014 году Украина устроила водную блокаду Крыма, перекрыв Северо-Крымский канал и лишив его одного из главных источников снабжения пресной водой. Прекращение водоснабжения повлияло не только на обычных крымчан, но и землевладельцев, которые были вынуждены переориентировать свои хозяйства на другие культуры. В то же время, за несколько лет водной блокады начала формироваться новая система водоснабжения – бурятся скважины и строятся водозаборы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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