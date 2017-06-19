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Евросоюз продлил санкции для Крыма и Севастополя

Евросоюз продлил санкции для Крыма и Севастополя

Европейский Союз продлил санкции для Крыма и Севастополя еще на один год: соответствующее решение приняли сегодня главы МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге. Вопрос даже не обсуждался.

Как передает корреспондент РИА , срок ранее наложенных санкций истекал 23 июня. Таким образом, ограничительные меры продлены до 23 июня 2018 года.

Напомним, ограничительные меры для Крыма и Севастополя со стороны Евросоюза были введены в декабре 2014 года. В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги.

Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги.

Люксембург, Платон Ефимчук

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© 2017, РИА «Новый День»

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