Евросоюз продлил санкции для Крыма и Севастополя

Европейский Союз продлил санкции для Крыма и Севастополя еще на один год: соответствующее решение приняли сегодня главы МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге. Вопрос даже не обсуждался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок ранее наложенных санкций истекал 23 июня. Таким образом, ограничительные меры продлены до 23 июня 2018 года.

Напомним, ограничительные меры для Крыма и Севастополя со стороны Евросоюза были введены в декабре 2014 года. В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги.

Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги.

Люксембург, Платон Ефимчук

Люксембург. Другие новости 19.06.17

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