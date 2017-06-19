Конституционный Суд РФ рассмотрит вопрос крымской национализации

Конституционный суд РФ впервые рассмотрит вопрос национализации имущества в Крыму. Жалоба принята от ялтинского ООО «Дайвинг-центр «Соляриус», ранее принадлежавшего Минобороны Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Единого госрееестра юридических лиц в числе собственников числятся жители Украины и Санкт-Петербурга. Заявитель утверждает, что Минюст экспертным путем обнаружил в законе «противоречащие Конституции и федеральному законодательству» нормы и коррупциогенный фактор, пишет «Коммерсантъ», прокуратура выводы Минюста проигнорировала, а Госсовет Крыма нарушения не устранил.

Из материалов жалобы следует, что «Солярис» приобрел у ООО «Черноморский пляж» приватизированный Минобороны Украины санаторий «Ялтинский» в 2010 году. Новый собственник получил у ялтинских властей разрешительные документы на реконструкцию и строительство, поставив в 2015 году существующую недвижимость на кадастровый учет. Однако за два месяца до получения «Солярисом» правоустанавливающих документов, Госсовет Крыма принял поправку в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которой имущество бывших госпредприятий Минобороны Украины переходит Крыму, включая санаторий «Ялтинский».

Заявитель утверждаети, что крымские суды, включая ВС, применяют спорную систему толкования, которая идет вразрез КС РФ.

Ялта, Вера Филатова

Ялта. Другие новости 19.06.17

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