В Крым по единому билету едет тайный пассажир

Крым и Абхазию посетит «тайный пассажир» в рамках программы контроля качества пассажироперевозок. Программу внедрила «Единая транспортная дирекция» (ЕТД).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участником программы может стать неограниченное количество пассажиров в возрасте от 18 лет. Время проведения акции с 20 июня по 30 сентября текущего года.

В ЕТД надеются с помощью программы изучить мнение контрольной группы респондентов о качестве обслуживания пассажиров, следующих по «единому» билету методом мониторинга на всех этапах следования, провести анализ качества обслуживания пассажиров по результатам присланных пассажирами отзывов, а также обнаружить проблемные участки в обслуживании пассажиров и повысить уровень обслуживания.

Напомним, что качество сервиса в аэропорту «Симферополь» тайные пассажиры проверяют уже с мая.

Справка РИА «Новый День»

Для того чтобы стать участником программы «Тайный пассажир», необходимо прислать заявку на участие на адрес электронной почты service@transdir.ru с указанием темы письма – Тайный пассажир. В сообщении необходимо указать свои контактные данные, а также направление, дату и время поездки. Ответным письмом пассажир получит задание и подтверждение регистрации в качестве «тайного пассажира». После поездки «тайный пассажир» в течение семи календарных дней направляет на электронный адрес service@transdir.ru отчет в свободной форме. Для более точного отражения информации «тайные пассажиры» могут прикреплять к анкете фото и видео материалы.

Зарегистрированные участники программы «Тайный пассажир» до окончания срока действия Программы не имеют права обнародовать свое участие в ней. Включиться в программу можно в любое время. В программе «Тайный пассажир» не участвуют сотрудники АНО «ЕТД». Участники программы будут отмечены благодарственными письмами и получат памятные сувениры.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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