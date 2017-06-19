На Украине назвали главных взяточников

НА Украине самой коррумпированной оказалась сфера образования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», взятки за поступление в вуз, а также успешную сдачу экзамена или зачета лидируют в топ-10 самых распространенных «пожертвований» украинцев по версии украинского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International. Не отстают от них школьные поборы на ремонт и «нужды класса».

На втором месте – взятки за решение вопросов недвижимости: приватизация жилья, оформление земельных участков в собственность и прочее.

Замыкают тройку главных взяточников медработники, требующие оплату бесплатных услуг.

Взятки за отсрочку от армии заняли четвертое место по популярности, «ускорение» процесса получение загранпаспорта – на пятом, суды – на седьмом месте.

Чуть реже в коррупции замечают украинских пограничников и налоговиков – 9-е и 10-е места.

Примечательно, что украинцам приходится давать взятки даже коммунальщикам, чаще всего – за подключение автономного отопления.

Самым коррумпированным городом незалежной, по данным Transparency International, стали Сумы – более 80% опрошенных жителей пожаловались на коррупцию. Киев на второй строчке – 60%. На третьем месте с 58% находится Житомир. Самый «честный» город – Мариуполь (20%).

Напомним, что по версии британских аудиторов из компании Ernst & Young (EY), по итогам 2016 года Украина возглавила мировой рейтинг коррупции в бизнесе. 88% опрошенных бизнесменов заявили, что часто сталкиваются с коррупцией в незалежной при ведении своих дел.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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