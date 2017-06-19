Фестиваль на Федюхиных высотах в Севастополе все-таки состоится

Четвертый военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах под Севастополем все-таки состоится.

Несмотря на отказ Российского Военно-исторического общества от его финансирования, мероприятие пройдет, как всегда, в середине сентября.

«Учитывая 3-х летний успешный опыт проведения фестиваля и важность его для Севастополя, организаторы решили проводить его на собственные средства, с привлечением помощи от правительства Севастополя, других меценатов и заинтересованных организаций», – рассказал РИА «Новый День» соорганизатор военно-исторического фестиваля Станислав Нагорный.

На 10 дней на территории Федюхиных высот оживут все важные для Крыма исторические эпохи: античность, русское и европейское Средневековье, Крымская война, Первая и Вторая мировые, Холодная война.

В Античности, к примеру, вспомнят врагов Рима. В частности, легендарного царя Митридата, бросившего вызов «вечному городу» и успешно противостоявшего ему 20 лет.

Впервые появится новая площадка – генуэзское поселение XV века – Loco Cimbali. Причем на том самом месте, где оно некогда существовало в действительности – ведь Федюхины высоты были 500 лет назад северной границей консульства Чембало. Это будет торговый форпост генуэзцев с подсобным хозяйством. Зрители не только смогут увидеть постоялый двор и посидеть в таверне, но и поучаствовать в создании вина по старинным рецептам: пресс для переработки винограда уже готов.

На площадке Крымской войне будет русский перевязочный пункт (русские сёстры милосердия впервые появились как раз в Севастополе 1853-1855 гг) и полевой театр зуавов (лёгкой пехоты французских колониальных войск).

Главными участниками фестиваля будут дети. «Тема этого года звучит как «Дети в реконструкции». Каждую эпоху представит свой маленький герой. Например, Коля Пищенко, сражавшийся на бастионах во время Крымской войны наравне со взрослыми. В Севастополе уже объявлен кастинг на роль этого героя», – рассказал Станислав Нагорный.

Неподалеку от основных площадок фестиваля обустроят кемпинг, чтобы можно было поселиться в палатках, а расписание военно-исторического «сейшна» «подгонят» под семьи с детьми, чтобы юные зрители не пропустили самые интересные «события». В оргкомитете прогнозируют, что на фестиваль приедут до 80 тысяч зрителей.

А восстанавливать историю для них, по словам организаторов, будут около тысячи реконструкторов из Крыма, материковой России и стран ближнего зарубежья. Возраст и социальное положение участников очень различны: от щкольников до респектабельных бизнесменов, есть моряки, военные, художники и преподаватели ВУЗов.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 19.06.17

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