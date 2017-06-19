Киевские трансвеститы пугают Крым гей-парадом

Скандальная украинская травести-ведущая Жанна Симеиз, она же Денис, собирается устроить в Крыму гей-парад – сразу после «освобождения» полуострова.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», идея возникла у эксцентричной «дамы» после участия в киевском «марше равенства», прошедшем накануне в украинской столице с погромами и беспорядками.

С местом проведения мероприятия «мадам» решила не заморачиваться: «Мы таким маршем войдем в Симеиз», – пообещала Жанна Симеиз, но уточнила, что случиться это только во второй день празднования «деокуппации».

Впрочем, восторгов «мадам» Жанны большинство украинцев не разделяют. «Почему-то никто не улыбается», – цитируют украинские СМИ травести-диву.

Отметим, что идея проведения гей-парада в Симеизе не нова. О подобных планах ранее заявлял российский активист ЛГБТ-движения Алексей Николаев. По его словам, шествие может пройти уже этим летом.

В прошлом году марши собирались провести в начале мая в Симферополе, Севастополе и Ялте. Но власти не разрешили.

Симферополь, я Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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