Севастополец забил мать молотком

50-летний житель Севастополя в убил 79-летнюю мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следкома по Севастополю, мужчина в пылу ссоры ударил родительницу молотком по голове не менее 8 раз. Потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемый задержан и допрошен. О признательных показаниях не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время принимается решение о заключении севастопольца под стражу на время расследования преступления.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 19.06.17

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