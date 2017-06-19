Крым возглавил российский рейтинг падения турпотока

Спрос на отдых в Крыму в текущем сезоне сократился почти на треть.

Как уже сообщал «Новый День», в мае туроператоры заявляли о снижении спроса на отдых в Крыму примерно на 30%. Согласно многолетним наблюдениям, майские тенденции сохраняются на весь сезон. И уже сейчас можно говорить, что в июне картина не изменилась.

Специалисты отмечают, что снижение спроса фиксируется на всех внутренних курортах, однако крымскую проблему «подогревает» резкий рост цен на авиапервозки: «Туроператоры по Турции предлагают пакеты по 18 тыс. рублей – конечно, в довольно скромные отели. Но проблема в том, что в Крым только перелет стоит чуть ли не столько же», – цитирует RATA-news генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

По данным сервисов онлайн бронирования, в июле-августе дорога туда-обратно в Крым без багажа и самолетами компаний-лоукостеров обойдется минимум в 17 тысяч рублей на человека.

При этом перелеты в Сочи – при практически равном количестве километров (из точки в А в Симферополь и в Сочи) и времени в пути обходятся гораздо дешевле.

Федеральная антимонопольная служба России уже заявила о намерении разобраться с ценами на билеты на популярные российские курорты.

В итоге Крым возглавил рейтинг падения спроса на российские курорты. В первую очередь востребованы самые дешевые предложения, а также санатории и отели с лечебными базами. Удерживают позиции и отели для семейного отдыха с хорошей инфраструктурой.

Чтобы сохранить спрос, отели начали снижать цены. Некоторые «упали» до уровня себестоимости. Это позволяет практически полностью заполнить отель, но лишает владельцев прибыли.

В целом, считают специалисты, в Крым в текущем году приедет меньше туристов, чем в 2016 году, но больше, чем в 2015. При этом, отмечают эксперты, туристам будет гораздо комфортнее, чем в прошлом году, когда были переполнены музеи и кафе, забиты пляжи и парковки, везде приходилось стоять в очереди. 5,57 млн туристов оказались чрезмерной нагрузкой для инфраструктуры Крыма, резюмируют представители туротрасли. И в преддверии открытия моста через Керченский пролив эта сфера требует серьезного развития и, соответственно, больших финансовых вливаний.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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