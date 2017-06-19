В Госсовете Крыма раскритиковали доклад о финансировании спорта

В Госсовете Крыма выразили озабоченность по поводу недостаточного финансирования спорта в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости увеличить количество выделяемых из бюджета средств на спортивную отрасль заявили на заседании комитета Госсовета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

В ходе доклада первый заместитель министра финансов Крыма Наталья Зиновьева, отвечая на вопросы депутатов, сообщила, что расходы на спорт в Крыму в 2016 году, по сравнению с прошлым годом, были увеличены на 200 миллионов рублей. Однако глава комитета Игорь Лукашев, посчитал, что это мало. По его словам, наиболее ощутимо нехватка денег сказывается на детско-юношеских спортивных школах.

«Зарплаты кое-как там еще есть, но и то – не полностью. А на спортивный инвентарь вообще ничего не выделяется», – заявил Лукашев.

По его словам, он присутствовал на совещании, на котором обсуждались проблемы развития спорта в Крыму, и его участники выразили серьезную обеспокоенность отсутствием однозначных результатов в этом направлении.

«Люди не занимаются спортом, пьют. Особенно там, где вообще нет никакой возможности (заниматься спортом – прим. «НД»)», – сказал депутат.

По его мнению, вопрос с более полным финансированием отрасли необходимо решать уже в этом году, путем внесения изменений в бюджет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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