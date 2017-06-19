Часть крымских депутатов резко воспротивилась присвоению главбуху больницы Семашко звания «заслуженного экономиста»

Вопрос присвоения почетного звания заслуженного экономиста главному бухгалтеру республиканской клинической больницы имени Семашко Лидии Семерунь вызвал дебаты среди депутатов Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые народные избранники, входящие в состав комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, посчитали что это будет неуместным.

Причиной для такой позиции депутаты назвали существующие финансовые проблемы в медицинском учреждении.

«У них стимулирующие не платят, премию они даже не получили ко Дню медика, а мы еще и даем звание. Финансовая ситуация там патовая на самом деле», – заявила на заседании комитета депутат Ольга Виноградова.

«Причем тут неуплата заработных плат к главному бухгалтеру? Он что – определяет какая заработная плата?» – отреагировал глава комитета Игорь Лукашев.

По его словам, у представленной к награде Семерунь более 30 лет стажа работы в одной сфере, а в больнице Семашко она работает с декабря 2016 года, поэтому никакого отношения к истории с финансовыми махинациями предыдущего руководства не имеет.

«Я не вижу никаких проблем. Это не тот бухгалтер, который себе по полмиллиона начислял зарплаты», – подчеркнул глава комитета.

Тем не менее, Виноградова не стала менять своей позиции и озвучила мнение, что без «нормализации финансовой ситуации» в больнице присваивать звание Семерунь не стоит. При этом она предположила, что награждение главного бухгалтера может быть некорректно освещено в средствах массовой информации, которые «будут вспоминать» депутатов.

В конечном итоге, против присвоения звания главному бухгалтеру выступили только три члена комитета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.17

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