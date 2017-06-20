Вербальная угроза: украинские власти испугались крымских журналистов

Министерство информации Украины, получившее в народе прозвище МинСтець – по фамилии своего главы Юрия Стеця, опубликовало список российских сайтов, доступ к которым будет закрыт. Причина – «угроза государственной безопасности Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке 20 доменных имён, среди них российские, донецкие, луганские сайты, а также ряд крымских ресурсов.

В частности, запрещены «Крымская правда», сайт Первого Крымского телеканала, ruscrimea.ru, «ПолитНавигатор» и международное информагентство News-Front, редакция которого расположена в республике.

МинСтець выделяет три причины закрытия российских сайтов : «разжигание межнациональной вражды, призывы к разрушению конституционного строя Украины, нарушение территориальной целостности государства».

«Это не мы на Frontе, это украинская аудитория пробивается к информации с боем», – прокомментировал ситуацию РИА «Новый День» сотрудник ИА News-Front, живущий на Украине.

А политолог Дмитрий Головачёв, один из авторов запрещённого сайта Nahnews иронизирует, что такие действия способствуют повышению квалификации всемирно известных российских хакеров, которые найдут способ доступа к любым ресурсам.

Списки Мининформации Украины будут согласованы с СБУ, а затем утверждены. Источники в украинском ведомстве предполагают, что это – первая двадцатка. Готовится ещё как минимум два списка интернет-ресурсов для запрета в силу их «угрозы безопасности для Украины».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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