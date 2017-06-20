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«Крымтеплокоммунэнерго» избавилось от очередного начальника

«Крымтеплокоммунэнерго» избавилось от очередного начальника

Начальника ГУп РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева отправили в отставку.

Как передает корреспондент РИА , министра ЖКХ Крыма Сергей Карпов сегодня в ходе заседания Совмина сообщил: «По итогам отопительного сезона он уволен».

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил: «Образовалась устойчивая группа, которая руководила предприятием не понятно в чьих целях и по чьему заданию. В коллективе нервоз, обстановка нерабочая. Такие руководители, как правило, авторитета не имеют, Надо быстро развязывать такие узлы!»

Напомним, предыдущего начальника «Крымтеплокоммунэнерго» Андрея Прохорова отстранили от должности за плохую работу перед началом отопительного сезона, в сентябре 2016.

Симферополь, Ольга Картошина

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