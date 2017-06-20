Крым остался без скайпа. Вместе с Россией и Евросоюзом

Крымские пользователи популярного сервиса для общения Skype жалуются на сбой в программе.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», утром 20 июня многие крымчане не смогли войти в Skype, отправить сообщение или подключить звук. При этом все устройства работают нормально. Перезагрузка вопрос не решает.

Накануне вечером с подобными проблемами столкнулись пользователи на территории всей России, Украины, ближайшего зарубежья, Евросоюза и США. «У меня пока работает, но у половины компании нет. Он по всему миру глюкнул», – комментируют сбой в Интернете.

«Ну, слава Богу, а мы-то думали очередные санкции», – радуются жители полуострова.

Официальных комментариев от руководства международного сервиса пока нет. Напомним, что в прошлый раз мир остался без Skype 26 сентября 2015 года.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 20.06.17

«Крымтеплокоммунэнерго» избавилось от очередного начальника. / Вербальная угроза: украинские власти испугались крымских журналистов. / 20 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»