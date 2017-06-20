В Крыму собираются разрешить ездить через «сплошную»

В Крыму предложили провести дорожный эксперимент: разрешить водителям при определенных условиях пересекать сплошную линию. С такой инициативой к руководителю ГИБДД РФ Михаилу Черникову обратились депутаты Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам авторов идеи, каждый водитель хотя бы раз попадал в ситуацию, когда попутная сторона проезжей части оказывается заблокирована – из-за ДТП, состояния дорожного полотна, обвалов (что актуально для Крыма). Поэтому предлагается разрешить водителям (пока только на полуострове) пересекать сплошную линию на дороге, если на ней возникли непреодолимые препятствия.

Депутаты считают, что действующие правила дорожного движения оторваны от реальности и ставят водителя перед выбором: либо терять массу времени в ожидании, когда дорогу приведут в порядок (что иногда просто не возможно), либо нарушать ПДД.

По итогам эксперимента планируется разработать законопроект, устраняющий ряд пробелов в ПДД и КоАП.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.06.17

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