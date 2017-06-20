В Крыму намерены изменить кадровый состав в школах

В Крыму собираются изменить кадровый состав в школах. Главная цель – изыскать резервы для повышения зарплаты педагогам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, средняя зарплата школьных учителей в Крыму на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Однако по территориям суммы значительно различаются.

В соответствии с действующей схемой фонд заработной платы школ на 70% состоит из гарантированной части и на 30% из стимулирующих выплат, которыми распоряжается директор. И учителя жалуются, что техническим работникам – дворникам, уборщицам стимулирующие зачастую начисляются в 2-3 раза выше, чем педагогам.

В правительстве Крыма отмечают, что проблема соотношения педагогических и технических кадров в республике стоит достаточно остро. Например, есть 150 сельских школ с очень малой наполняемостью. При этом школы были построены по типовым проектам – рассчитаны на 900 – 1 тысячу учеников и требуют соответствующего содержания. Поэтому технический персонал в этих учреждениях может достигать 50% кадрового состава.

В качестве одного из вариантов рассматривается предложение вывести весь техперсонал за пределы школьного штата и платить зарплату напрямую из бюджета. Предполагается, что в этом случае удастся значительно повысить выплаты учителям.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать новые кадровые схемы так, чтобы технические работники учебных заведений в зарплате не потеряли.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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