«Если крыши будут течь, будете там с пленкой стоять!» Крым начал готовиться к зиме

В Крыму начинается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальщики утверждают, что все будет хорошо, крымские власти им не очень доверяют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об итогах отопительного сезона 2016-17 сегодня на Совете министров доложил министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов. Чиновник напомнил, что зимой Крым испытывал дефицит газа и электроэнергии. Ситуацию усугубляли аварии на теплотрассах, которых произошло около 1,5 тысяч. Около 1 тысячи жалоб министерство ЖКХ получило от крымчан на отсутствие теплоснабжения.

Карпов утверждает, что прошлые ошибки учтены, во всех муниципальных образованиях провели аттестацию заместителей глав администраций, отвечающих за сферу ЖКХ, выявили лучших и худших.

Говоря о будущем отопительном сезоне, Карпов сообщил: в ближайшие дни будет создан штаб подготовки к холодам, в муниципалитетах уже действуют рабочие группы, подключено министерство энергетики. К 15 сентября должны быть подписаны паспорта готовности домов к отопительному сезону. На подготовку будет потрачено около 1 млрд руб – треть составят средства республиканского бюджета, остальное – собственные средства из прибыли теплоснабжающих предприятий.

Глава правительства Сергей Аксёнов напомнил министру, что дата окончания всех строительных работ – 1 октября: крыши должны быть перекрыты, системы отопления проверены. В дождливую погоду, пообещал он, крыши ремонтировать больше никто не позволит: «Если крыши будут течь, будете там с пленкой стоять!»

Спикер парламента Владимир Константинов, присутствующий на заседании Совмина, напомнил: «Отопительный сезон, мягко говоря, сорвали. Вас послушать – все в порядке, но очень большое сомнение, что это в самом деле так. Прошлым летом тоже было все в порядке…»

Напомним, минувшей зимой дефицит электроэнергии в Крыму составлял 150 мВт, сегодняшнее потребление составляет около 700 мВт.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о перспективах энергоснабжения Крыма, министр энергетики РК Светлана Бородулина рассказала, что две турбины, которые изготавливаются на отечественном заводе, готовы уже на 60%, осенью они будут привезены и смонтированы на «КрымТЭЦ». Это увеличит собственную генерацию в Крыму: «Дополнительно 120 мВт мы получим, очень надеюсь, что следующую зиму мы пройдем спокойно».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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