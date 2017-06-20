На общедоступных пляжах Крыма ввели налог на тень

В Крыму начался активный курортный сезон, а с ним – и поток жалоб отдыхающих на «горячую линию» Совета министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми стали поступать сообщения, что с туристов пытаются брать деньги за посещение различных объектов. Чаще всего в этом списке упоминается водопад Учан-Су. После дебатов с минэкологии РК оттуда убрали таблички-ценники, правда табличек о том, что посещение всех природных достопримечательностей является бесплатным, пока не установили.

Туристы и крымчане постоянно высказывают опасения, что прекратится бесплатный доступ в старинные парки Крыма – на этот раз речь идет о Воронцовском в Алупке. Министр культуры Арина Новосельская успокоила: там просто восстанавливается забор из сетки-рабицы. Парк будут закрывать на ночь, иначе невозможно бороться с воровством: «Мы рано утром высаживаем розы, к 9 утра их уже нет!», – пожаловалась Новосельская. «Проходов должно быть достаточно, чтоб люди не обходили вокруг всего парка! Вход должен быть бесплатным, никаких денег!»,– потребовал в ответ глава правительства Крыма Сергей Аксёнов.

Пляжи общего пользования, как и обещали, являются доступными и бесплатными. Но некоторые арендаторы упорно навязывают платные услуги. Например, продают возможность расположиться в тени навеса – все пространство под ним уставлено шезлонгами, отдыхающих, пришедших со своими подстилками и циновками, из-под тента выгоняют. «Это перебор», – так определила деятельность предпринимателей вице-премьер правительства Лариса Опанасюк.

«Это перегиб!» – согласился с ней Сергей Аксенов.

Продолжают работать, по данным Опанасюк, фотографы-живодеры. Отдыхающие жалуются: с замученными животными предлагают фотографироваться на набережной Судака. В прошлом году, напомним, там томился крокодил с пастью, заклеенной скотчем.

Среди других недостатков вице-премьер упомянула неготовность к сезону Феодосии – в частности, разрытую набережную. ГУП «Вода Крыма» ушло оттуда, не завершив работ (они должны были закончиться в октябре 2016 года), бросив трубу прямо на пляже.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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