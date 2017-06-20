В Крыму предлагают зарплаты, которые не снились большинству жителей материка

В Крыму предлагают зарплаты, которые не снились большинству жителей материковой России.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты кадрового агентства hh.ru изучили вакансии, размещенные в Крыму в июне 2017 года, и составили рейтинг из наиболее высокооплачиваемых
На первом месте рейтинга расположилась вакансия главного инженера с зарплатой от 150 тыс рублей. Крупная строительная компания в Севастополе ожидает от специалиста обеспечение высокого технико-экономического уровня проектируемых объектов и авторского надзора за строительством.
110 – 170 тыс рублей предлагают в Севастополе ведущему программисту JS с опытом работы более 6 лет. Ему предстоит руководить коллективом из семи человек, понимать принципы построения визуальных библиотек и знать многое другое.
150 тыс в месяц сможет получать заместитель генерального директора по безопасности мореплавания. Крупная компания ищет сотрудника с опытом работы не менее 3 лет. Кандидату необходимо обеспечить флот безаварийной работой, соблюдать международные требования по охране человека и окружающей среды.
Для одного из известных отелей ищут нескольких руководящих работников. Коммерческому директору обещают платить от 120 тыс рублей. Кандидат должен быть наделен лидерскими качествами, иметь аналитические способности и уметь работать в специальных профильных компьютерных программах.
Главному врачу в Красногвардейском предлагают зарплату 80 – 130 тыс рублей. В его обязанности входит контроль работы медицинского центра, работа с медицинским страхованием и запуск новых видов медицинских услуг. Компания при этом обещает полный социальный пакет и официальное трудоустройство.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 20.06.17
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