Рванет в любой момент: под Инкерманом хранится более трёх тысяч боеприпасов

Со времён Великой отечественной войны в Инкерманских штольнях Севастополя осталось более трёх тысяч неразорвавшихся боеприпасов, привлекающих внимание «чёрных археологов» с одной стороны и создающих угрозу безопасности севастопольцев с другой.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

По его словам, МЧС ведёт постепенное разминирование штолен, но это не защищает от повышенного интереса любителей лёгкой наживы и криминальных структур. Круглосуточная охрана также не справляется с поставленными задачами: «Там каждый день то подкопы, то ещё что-то», а выделенную на решение проблемы кругленькую сумму попросту решили не трогать.

«Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты, ликвидированное в прошлом году, пыталось подойти к ее решению. Однако попытка не реализована. Выделенные деньги – 23 миллиона рублей (на проектирование) – не освоены», – заявил Татарчук.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.06.17

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