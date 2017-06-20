В Симферополе снова сорвали сроки ремонта дорог

Улицы Симферополя ремонтируют перманентно, но ходить по ним невозможно. Об этом заявила член Общественного совета при горадминистрации Ирина Ветловская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт с подрядчиком на ремонт 12 улиц сорван по срокам – федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в проведении тендера, вовремя начать работы невозможно. Но администрация оспаривает решение ФАС. «Насколько мне известно, суд состоится где-то 23 июня» – довольно неуверенно сообщил заместитель главы администрации Кирилл Скороходов.

Более месяца назад пресс-служба гордаминистрации сообщала, что идут «конкурсные процедуры» и в «ближайшее время» должен начаться ремонт 12 улиц. Девять из них уже охвачены «ямочным ремонтом», остальные – нетронуты. И таковыми останутся, видимо, до арбитражного суда.

Напомним, что в результате срыва ремонта центра Симферополя недобросовестному подрядчику предъявлен иск на 30 миллионов рублей. Суды идут. А первая попытка реконструкции центра была ещё в 2016 году, когда потраченные 180 миллионов фактически «стаяли вместе со снегом» – в силу погодных условий, как говорили представители подрядчика.

Сегодня пресс-служба сообщает, что на ремонт улиц Симферополя на 2017 год выделено всего 217 миллионов рублей.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

В Крыму предлагают зарплаты, которые не снились большинству жителей материка. / Севастопольских депутатов лишили мандатов – заявления про политические гонения не спасли. / «Сладкая корпорация» президента Украины полностью законсервировала производства в России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»