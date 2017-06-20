Севастополь потребовал от Черноморнефтегаза десятки миллионов на новый взрывополигон

Севастополю придется потратить 60 млн рублей на строительство нового полигона для обезвреживания взрывоопасных предметов. Эти деньги должен был выделить «Черноморнефтегаз», но компания не торопится исполнять свои обязательства. Об этом 20 июня в законодательном собрании заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий полигон в районе села Хмельницкое невозможно использовать из-за прокладки газопровода высокого давления АО «Черноморнефтегаза». При этом компания не спешит финансировать свою часть расходов на новый полигон в районе Кора-Каба, который жизненно необходим Севастополю.

Теперь, по словам Татаручка, к вопросу подключился Ростехнадзор. Судя по озвученному заявлению о том, что городу придется взвалить на свои плечи новые расходы, вероятность получить деньги от «Черноморнефтегаза» невелика. На вопрос депутатов, почему правительство не обратилось в прокуратуру с жалобой на Черноморнефтегаз: мало того, что речь идет о десятках миллионнов, так это еще и вопрос безопасности, чиновник ответить не смог.

Напомним, новая подрывная площадка площадью 3,8 га выделена в прошлом году, она расположена на границе с Бахчисарайским районом, вблизи горы Кора-Коба. Подрядчик «Черноморнефтегаз», который ведет работы по прокладке газотрассы на старом полигоне, обязался установить на Кора-Коба необходимую инфраструктуру – предупредительные знаки, вышки и блиндажи.

Севастополь, Июнь, Ольга Николаева

Севастополь, Июнь. Другие новости 20.06.17

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