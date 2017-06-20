Гульнул не глядя: в Севастополе мнимые таксисты ограбили любителя ночных клубов

Любовь к ночным увеселительным заведениям стоила 37-летнему севастопольцу 100 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, мужчина стал жертвой грабителей, перевозивших его на «такси» от клуба к клубу.

Один из задержанных злоумышленников сообщил, что подвозил потерпевшего до ночного клуба и увидел у него крупную сумму. После этого он позвонил своему знакомому. Вместе приятели проследили за перемещениями мужчины и «подхватили» его на выходе из очередного заведения, чтобы отвезти в следующее.

«Для того, чтобы у потерпевшего не возникло подозрений, один из злоумышленников спрятался в багажнике. Когда севастополец в очередной раз вышел из такси, то был избит водителем и его приятелем, которые забрали деньги и скрылись», – рассказали в ведомстве.

Севастопольские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мнимым таксистам грозит до 7 лет лишения свободы.

Севастополь, Оксана Мурзина

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