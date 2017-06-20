Крым стремительно переходит на высокоскоростной Интернет

Крым стремительно осваивает новые технологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с момента возвращения полуострова в состав России Крым значительно продвинулся в сфере развития телекоммуникаций. Объем трафика вырос в разы, растет охват территорий высокоскростным Интернетом «Если на Украине устанавливают первые базовые станции для передачи данных по технологии 3G, то мы уже запустили 65 станций, обеспечивающих LTE-Интернет (4G), – заявил сегодня вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. – Еще 90 станций уже смонтированы и скоро будут запущены».

Активными темпами ведется работа по устранению на телекоммуникационной карте РК «белых пятен». Так, в ближайшие дни будет обеспечено устойчивое покрытие сигналом «мертвой зоны» в районе отеля «Ялта – Интурист».

Подписано инвестиционное соглашение по бесшовному покрытию трассы Ялта – Севастополь: там будет установлено 12 базовых станций. Первые 5 запустят до конца июля, остальные начнут работу до конца сентября.

Решается вопрос и со связью в селе Геройское под Керчью.

Там потребовалось перенести базовую станцию, обслуживающую население, с территории погранзаставы. Новая станция, работающая по технологии 3G, уже смонтирована, размещены все передатчики – пуско-наладочные работы будут завершены в течение 2 недель. А пока связь, правда в формате 2G, обеспечивают пограничники.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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