Крымчанин закапывал жену по частям по всему Крыму

Крымчанин убил свою жену и закопал ее останки в разных частях Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные меры не помогли мужчине – следователи все равно раскрыли убийство, установив причастность крымчанина к преступлению.

«В ходе следствия установлено, что 12 апреля 2017 года подозреваемый совершил убийство своей супруги. С целью сокрытия следов преступления он расчленил тело потерпевшей, затем в течение нескольких дней вывозил останки и закапывал в различных местах на территории республики. После чего подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о якобы безвестном исчезновении своей супруги», – сообщили в управлении Следственного комитета по Крыму.

В ходе расследования, следователи получили доказательства причастности мужчины к убийству жены, опровергнув версию с исчезновением. Суд удовлетворил ходатайство следователей, отправив подозреваемого под арест. На данный момент расследование продолжается.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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