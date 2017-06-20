Севастопольцам определили отхожие места во время митингов – под кустом

Народные избранники Севастополя не посчитали нужным обеспечить севастопольцев общественными туалетами при проведении митингов и пикетов. Об этом стало известно на сегодняшнем пленарном заседании при рассмотрении поправок к законопроекту «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе Севастополе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправку к законопроекту о необходимости установки дополнительных общественных туалетов вносил председатель постоянной комиссии Заксобрания Виктор Посметный. В итоге депутаты поправку отклонили и проголосовали «против». На что, сдерживая гнев, Посметный ответил: «Не поддержали мою поправку! Ну, теперь Севастополь будет единственным субъектом федерации, где во время митингов будут ходить под куст!»

Возникли разночтения у депутатского корпуса и представителей правопорядка и в самом определении мест в городе, где разрешены места пикетирования и проведения митингов. По словам представителей полиции, в правительство Севастополя был направлен запрос с просьбой перечислить такие места. Официальный ответ стражи общественного порядка так и не дождались.

Представитель ВРИО губернатора Михаил Вавилов пояснил, что закон обязывает исполнительную власть определить лишь те места, где в целях безопасности митинги запрещены. В остальных же местах, не вошедших в «черный список», граждане могут изъявлять свое конституционное право в установленном законом порядке.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 20.06.17

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