Ай-Петри закрыт: движение по автомобильной и канатной дороге будет остановлено

В Ялте закрывают канатную (в Мисхоре) и автомобильную дорогу на плато Ай-Петри.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зачистка плато Ай-Петри перешла в

завершающую стадию.

Напомним, это место должно быть освобождено от самостроев – кафе, сувенирных лавочек и прочих «шалманов», коих насчитали на плато более 100. Снос строений начался 22 мая.

Сегодня процесс вышел на финишную прямую: на плато выведена тяжёлая техника, чтобы ликвидировать все следы разобранных строений.

Для безопасности туристов и крымчан дороги на Ай-Петри – и автомобильная, и канатная будут закрыты с 25 июня по 1 июля.

К 1 июля работы по очистке Ай-Петри должны быть завершены, дороги снова откроют.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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