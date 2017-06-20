Европейцы наградили крымский пляж

Один из крымских пляжей удостоился международной награды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Массандровский пляж Ялты отметили премией «Голубой флаг», как отвечающий высоким стандартам качества. Территорию отметили премией, посчитав, что там соблюдается высокий уровень норм безопасности, качества воды и экологической чистоты набережной.

В России, кроме Массандровского, аналогичная премия есть только у одного пляжа. Находится он в поселке Янтарный в Калининградской области.

Отметим, что Массандровский пляж получает «Голубой флаг» не впервые. Этой наградой он отмечался как в украинский период Крыма, так и в российский: в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, церемония награждения на пляже прошла в пятый раз.

Напомним, награда «Голубой флаг» вручается с 1987 года лучшим пляжам и прибрежным территориям по всему миру. Премия находится под управлением Фонда экологического образования (FEE) – некоммерческой и неправительственной организацией.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 20.06.17

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