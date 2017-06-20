Вторник, 20 июня 2017, 19:28 мск

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Крым

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Европейцы наградили крымский пляж

Европейцы наградили крымский пляж

Один из крымских пляжей удостоился международной награды.

Как передает корреспондент РИА , Массандровский пляж Ялты отметили премией «Голубой флаг», как отвечающий высоким стандартам качества. Территорию отметили премией, посчитав, что там соблюдается высокий уровень норм безопасности, качества воды и экологической чистоты набережной.

В России, кроме Массандровского, аналогичная премия есть только у одного пляжа. Находится он в поселке Янтарный в Калининградской области.

Отметим, что Массандровский пляж получает «Голубой флаг» не впервые. Этой наградой он отмечался как в украинский период Крыма, так и в российский: в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, церемония награждения на пляже прошла в пятый раз.

Напомним, награда «Голубой флаг» вручается с 1987 года лучшим пляжам и прибрежным территориям по всему миру. Премия находится под управлением Фонда экологического образования (FEE) – некоммерческой и неправительственной организацией.

Ялта, Леонид Маковецкий

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