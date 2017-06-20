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В Севастополе 150 млн рублей пылится в кладовках

В Севастополе 150 млн рублей пылится в кладовках

Программа модернизации здравоохранения Севастополя, в которую вложено 929 млн рублей, признана неэффективной. Такой вывод сделала Контрольно-счетная палата Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятая часть выделенных на реализацию программы бюджетных средств, а это 280 млн рублей, израсходована с нарушением норм действующего законодательства, в том числе неэффективно и не по целевому назначению.

По данным КСП, в севастопольских больницах не используется магнитно-резонансный томограф ( стоимостью 81 млн рублей), ультразвуковой скальпель (1,3 млн рублей), аналитический анализатор (9,5 млн рублей) и другое современное оборудование на сумму 149 млн рублей.

Севастополь, Июнь, Ольга Николаева

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