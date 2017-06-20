7 vs 2: Кубань обошла Крым в рейтинге малых курортов

Феодосийский Коктебель и ялтинский Гурзуф попали в топ-10 лучших «малых» курортов и курортных посёлков России, популярных для отдыха на море этим летом по версии аналитиков агентства ТурСтат.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», Коктебель оказался на четвёртой строчке, Гурзуф занял 8-е место рейтинга.

В тройке лидеров – черноморские посёлки Краснодарского края – Лазаревское (Сочи), Витязево (Анапа), Архипо-Осиповка (Геленджик).

Отметим, что «краснодарцы» заняли 7 из 10 мест в топе. Разбавить их компанию, помимо крымчан, смог лишь посёлок Янтарный в Калининградской области (9-е место). Он же стал самым дорогим «малым» курортом: стоимость двухместного номера составляет от трёх тысяч рублей, в то время как средний показатель не превышает полутора тысяч.

В самом Крыму традиционно лидирует Южный берег: Кореиз и Форос. Привлекают туристов также Заозерное (Евпатория), Морское и Новый Свет (Судак), Черноморское и Оленевка (мыс Тарханкут), набирающая популярность у молодёжи в связи с проведением уже традиционного летнего фестиваля экстремальных видов спорта.

По данным ТурСтат, в среднем в курортных посёлках россияне отдыхают по 2-3 недели.

Рейтинг составлен на основе данных систем онлайн-бронирования отелей и пансионатов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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