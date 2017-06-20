Неприкасаемые: в Севастополе на предмет коррупции проверяют только чиновников низшего звена

60% севастопольцев выразили недоверие действующей власти в коррупционной составляющей. Об этом было заявлено на сегодняшней сессии Законодательного Собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты опроса общественного мнения обнародовал директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук. По его словам в 2016 году было выявлено 128 коррупционных фактов, против 274 в 2015 году. В итоге 21 госслужащий и 11 муниципальных были привлечены к дисциплинарной ответственности, один уволен в связи с утратой доверия. 22 человека были пойманы на взятке, семеро оказались на скамье подсудимых.

Больше всего нарушений выявлено среди чиновников в сферах ЖКХ, здравоохранения, транспорта или связанных с расходованием бюджетных средств.

Татарчук отрапортовал, что сегодня к рабочей дисциплине чиновников призывают на всевозможных семинарах, объявления для населения расклеены даже в городских маршрутках, а сообщить о фактах коррупции можно анонимно по телефону доверия: 54-44-04.

Однако, по мнению, главы департамента, всех этих мер по-прежнему недостаточно и об этом говорят все те же цифры: 60% не доверяющих правительству. При таких тревожных показателях, Владимир Татарчук все же рискнул публично заявить, что уже до конца года его ведомству удастся ситуацию переломить. Татарчук уверен, что для этого нужно идти в народ. То есть, делать власть открытой, информировать население через специальные антикоррупционные сайты. И таким образом, возвращать доверие к власти.

В свою очередь, депутаты заявили, что антикоррупционным проверкам подвергаются, как правило, служащие низшего и среднего звена. А руководители в основной массе имеют негласную неприкосновенность.

«Перед законом все равны», – ответил Татарчук. Депутаты засмеялись. Неулыбчивого главу департамента безопасности это не смутило: он заверил, что сегодня правоохранители и правительство «идут не в растопырку, а единым кулаком борются с коррупцией».

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 20.06.17

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