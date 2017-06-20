В Севастополе зафиксировано критическое отставание в освоении бюджетных средств в отраслях городского хозяйства, капитального строительства и транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2017 года эти три распорядителя бюджетных средств показали самые низкие результаты – от «ниже 1%» до 3%.

Депутаты Законодательного собрания пытались выяснить, почему же задерживается выполнение работ, особенно возмутило освоение средств в дорожно-транспортном хозяйстве.

Глава департамента финансов Владимир Штоп объяснил провал долгими сроками конкурсных процедур, обычной практикой поздней оплаты строительно-монтажных работ, как правило, во втором квартале, не забыл упомянуть и низкую исполнительскую дисциплину.

Ситуацию попытался объяснить вице-губернатора Илья Пономарев, назвав новую причину – «техническую». По его данным, в марте прошла реорганизация ключевого исполнителя госзадания: «понятно, что крупные суммы и оплаты и по госзаданию, и за ранее выполненные работы пройдут во втором квартале». Департаментом капстроительства в начале года было запущено строительство объектов, и деньги будут перечислены по мере исполнения работ и предоставления счетов, заверил Пономарев.

Следует отметить: неоплаченные работы могут свидетельствовать, что исполнители услуг и работ в течение трех месяцев не получают зарплату или, еще хуже, о невыполнении предусмотренных работ.

Севастополь, Июнь, Ольга Николаева

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