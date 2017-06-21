Севастопольцам три года не выплачивались надбавки праздничного и выходного дня

В Севастополе почти три года нарушалось законодательство по дополнительным выплатам за работу в выходные дни и праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предписание прекратить незаконные действия, точнее – бездействие чиновников вынесла прокуратура 26 мая текущего года. Согласно федеральному трудовому законодательству, работники должны были получать дополнительные двойные выплаты, если им приходилось трудиться в праздники либо выходные дни. В местном законодательном акте эти выплаты не были предусмотрены.

Председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева попыталась оправдать законодательную оплошность тем, что вышеозначенный закон был принят на региональном уровне 10 сентября 2014 года, а само Законодательное Собрание 1-го созыва было избрано четырьмя дня позднее – 14 сентября этого же года. Хотя, что почти три года мешало чиновникам исправить ошибку в плане полноценной оплаты труда севастопольцам, «замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти города Севастополь», как сказано в проигнорированном законе, так и осталось за кадром.

Теперь деньги придется платить.

Севастополь, Вера Филатова

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