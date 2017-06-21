Транспорт, пляжи, парки – в Севастополе назвали самые уязвимые места

В Севастополе определены места, где до сих пор сохраняется высокий уровень возможных террористических атак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из зоны риска сразу исключили детские сады, школы и интернаты, больницы. Все эти учреждения были поставлены на кадастровый учет по части безопасности и оборудованы системами оповещения.

По словам директора департамента общественной безопасности Владимира Татарчука, наиболее уязвимыми местами в Севастополе в плане террористической угрозы сегодня остаются общественный транспорт, городские пляжи, парки и скверы. Как признался главдеп безопасности, на этих объектах меры противодействия экстремизму и сохранения жизни и здоровья севастопольцев выполнены далеко не в полном объеме.

Кроме того, подчеркнул Татарчук, Севастополь по-прежнему остается в лидерах по риску террористической угрозы, особенно со стороны украинских диверсантов. При этом система оповещения и другие необходимы меры гражданской безопасности в городе отработаны не до конца. Татарчук пояснил депутатам, что экономить на ГО в сегодняшних политических реалиях никак нельзя.

Севастополь, Вера Филатова

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