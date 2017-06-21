Украинские националисты призывают вешать киевских судей на фонарях – потакают «аннексированному Крыму»

Одиозный депутат Верховной рады Украины, член Радикальной партии (запрещена в РФ) Игорь Мосийчук, известный своими нацисткими взглядами, возмущён апелляционным судом Киева, который принял решение об отмене торговой блокады Крыма.

Мосийчук на своей странице в Facebook открыто призывает вешать на фонарях судей, которые позволяют себе такие вольности с «аннексированным Крымом»: «Пока фонари на Крещатике не украсят трупики в черных мантиях, в нашей стране ничего не изменится. У меня всё». Если не принять такие меры, то, по его же словам, судьи могут дойти до того, что отменят решение о «самоустранении» бывшего президента Украины Януковича.

Напомним, в декабре 2015 года Верховная Рада Украины приняла решение о запрете ввоза и вывоза товаров на полуостров.

На своей странице в Facebook Мосийчук возмутился отмене постановления Кабмина, запрещающего торговлю с Республикой Крым.

Ранее, суд Киева принял решение разрешить ввоз и вывоз товаров из Крымского полуострова, за исключением личных вещей и «социально значимых» предметов и продуктов – не более, чем 50 кг на человека. Однако вчера решением апелляционного суда Киева торговая блокада было отменена.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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